Covid: 3 decessi e 552 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - Tre decessi e 552 nuovi casi: sono i dati dell'ultimo bollettino Covid in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.418 tamponi pcr e registrati 247 nuovi casi positivi. Inoltre 305 test antigenici positivi.

Nei normali reparti ospedalieri si trovano 219 pazienti covid (ieri 227), invariato il numero di ricoveri nelle cliniche private (160) e in terapia intensiva (24). Torna a salire verso soglia 12 mila il numero degli altoatesini in quarantena, che ora sono 11.996 (ieri 11.762). (ANSA).