Coppia scomparsa a Bolzano, ricerche nella diga senza esito

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - Si sono concluse senza esito le vaste ricerche dei coniugi Laura Perselli e Peter Neumair nel fiume Adige in territorio trentino. Le ricerche si sono concentrate in particolare nella diga di Mori, dove i carabinieri ed i vigili del fuoco hanno setacciato il fiume.

Nessuna traccia però della coppia scomparsa. Il fiume ha restituito, anche oggi, alcuni indumenti ma che non appartenevano ai due coniugi. Le ricerche proseguiranno anche domani. La coppia bolzanina è scomparsa il 4 gennaio, l'unico indagato è il figlio Benno. (ANSA).