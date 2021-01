Biathlon: Cdm; Simon vince mass start ad Anterselva

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - Julia Simon si è aggiudicata sabato pomeriggio ad Anterselva la 12,5 km Mass Start di Coppa del mondo. La biatleta francese ha battuto allo sprint la svedese Hanna Öberg. Sul podio è salita di nuovo anche la tirolese Lisa Theresa Hauser. Niente da fare per la beniamina locale Dorothea Wierer. La 30enne di Rasun è incappata in una giornata storta al poligono, dove ha commesso ben 5 errori.

Soddisfacente invece la sua prestazione sugli sci. Alla fine non è andata oltre il 17/o posto.

La 24enne di Albertville, partita con il pettorale rosso, ha fornito oggi una prestazione fenomenale sugli sci. Dopo aver sbagliato ben tre bersagli al poligono nei tiri a terra (nei tiri in piedi è rimasta invece senza errori), la Simon è riuscita a recuperare tutto lo svantaggio accumulato sul percorso. Nel giro conclusivo la Simon è stata poi la protagonista assoluta di uno splendido, emozionante finale a quattro con Hanna Öberg, Lisa Theresa Hauser e Franziska Preuß.

Prima ha staccato le esauste Hauser e Preuß, poi ha battuto proprio sul filo di lana anche la Öberg. Alla fine solo due decimi hanno diviso le due atlete. Per la Simon è la terza vittoria individuale in Coppa del mondo, dopo quelle ottenute nell'inseguimento a Kontiolahti e nella Mass Start ad Oberhof.

(ANSA).