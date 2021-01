Sci: incidente a Kryenbuehl, altra interruzione a Kitzbuehel

(ANSA) - KITZBUEHEL (AUSTRIA), 22 GEN - La discesa di cdm di Kitzbuehel è stata nuovamente interrotta per la spettacolare e drammatica caduta dello svizzero Urs Kryenbuehl.

L'elvetico è finito a terra all'ultimo salto scivolando per parecchi metri oltre il traguardo e rimanendo immobile per qualche istante. Subito sono scattati i soccorsi con intervento dell' elicottero.

E' la seconda interruzione della gara, dopo quella per la caduta di Cochran-Siegle. (ANSA).