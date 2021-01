Covid: sette decessi e 566 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 GEN - Sette decessi e 566 nuovi casi: sono questi i dati aggiornati delle ultime 24 ore in Alto Adige.

I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno analizzato 2.767 tamponi pcr registrando 272 casi di positività, ai quali vanno aggiunti 294 test antigenici positivi.

Nei normali reparti ospedalieri si trovano 226 pazienti covid, nelle cliniche private 155 e in terapia intensiva 28. Supera per la prima volta soglia 12 mila il numero degli altoatesini in quarantena che sono 12.093. (ANSA).