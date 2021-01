Biathlon: cdm Anterselva; vittoria a sorpresa per Hauser

(ANSA) - BOLZANO, 21 GEN - La settimana di Coppa del mondo di biathlon ha preso il via quest'oggi ad Anterselva con la gara di 15 km individuale femminile. Vincitrice a sorpresa, lïaustriaca Lisa Theresa Hauser, che ha festeggiato allïArena Alto Adige il suo primo successo in assoluto in Coppa del mondo.

La 27enne di Reith vicino a Kitzbühel, ha sorpreso tutti con una grandissima prestazione, sbagliando un solo bersaglio al poligono e chiudendo la 15 km con il miglior tempo assoluto in 42:29,3 minuti.

Al traguardo la biatleta austriaca ha preceduto Yuliia Dzhima di 43,7 seondi. La 30enne ucraina è riuscita a chiudere, unica atleta in gara, senza errori al poligono. Sul podio è salita anche la francese Anais Chevalier-Bouchet, che ha sbagliato nellïultima serie di tiri un bersaglio, regalando la vittoria chiudendo la prova a 1:04,0 minuti dalla vincitrice.

Ottime anche le prestazioni delle due atlete di punta azzurre, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La beniamina locale Dorothea Wierer, terza assoluta in Coppa del mondo, ha sfiorato il podio, terminando la gara al 4° posto. Lisa Vittozzi si è piazzata al 13° posto. Le altre tre italiane in gara, Nicole Gontier (56°), Federica Sanfilippo di Ridanna (60°) e Michela Carrara (69°) hanno invece deluso. (ANSA).