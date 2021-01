Covid: ancora quattro decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 GEN - Il Covid-19 ha provocato altri quattro decessi in Alto Adige, portando a 824 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. L'Azienda sanitaria provinciale segnala, inoltre, 441 nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore. Di questi, 211 sono stati rilevati sulla base di 2.736 tamponi pcr (di cui 615 nuovi test) e 230 sulla base di 5.118 test antigenici.

I pazienti ricoverati sono 30 in terapia intensiva, 218 nei normali reparti ospedalieri, 155 nelle strutture private convenzionate e 12 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.425.

I guariti accertati con test pcr sono 21.205 (371 in più rispetto ad ieri). A questi si aggiungono 1.573 persone (2 in più) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Inoltre, sono stati dichiarati guariti per indagine epidemiologica 8.075 persone (258 in più). (ANSA).