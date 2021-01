Covid: 4 decessi in Trentino, 42 persone in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 20 GEN - Sono 4 i nuovi decessi per Covid in Trentino, di cui tre in ospedale. Si registrano 93 nuovi casi positivi al tampone molecolare (su 2.704 test) e 185 all'antigenico (su 1.247 test rapidi). Sono invece 80 le positività confermate da molecolare di persone il cui contagio era stato intercettato nei giorni scorsi dai test rapidi.

In ospedale sono ricoverate 297 persone (ieri erano 317), di cui 42 pazienti in terapia intensiva (ieri erano 46). I dati sono stati comunicati in videoconferenza dell'assessore provinciale alla Salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana. (ANSA).