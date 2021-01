Coppia scomparsa a Bolzano: legale, Benno è molto provato

(ANSA) - BOLZANO, 20 GEN - "Benno è in grande preoccupazione per la scomparsa dei suoi genitori. Spera che siano ritrovati presto e non ha nessuna preoccupazione in merito all'inchiesta perché non ha nulla da nascondere". Lo ha detto l'avvocato Angelo Polo, legale di Benno Neumair, indagato dalla Procura di Bolzano per la scomparsa dei suoi genitori Peter Neumair e Laura Perselli.

"Benno è convinto - ha aggiunto Polo - che l'indagine escluderà un suo coinvolgimento. In una fase così delicata dell'inchiesta il segreto istruttorio è una garanzia non solo per l'indagine ma anche per l'indagato". Il legale ha detto che il suo assistito è "provato come lo saremo tutti in una situazione di questo tipo". (ANSA).