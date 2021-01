Covid: 9 decessi e 30 ricoveri in rianimazione in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 GEN - Sono 9 i decessi per Covid (820 in totale) nelle ultime 24 ore comunicati dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Su 1.206 tamponi pcr (molecolari) sono stati registrati 97 nuovi casi positivi. Altri 339 sono risultati positivi ai 6.192 test antigenici effettuati.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 212, quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 155. I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 13, mentre ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.563. (ANSA).