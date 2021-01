Covid: 214 casi nelle scuole tedesche in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 19 GEN - Nella settimana, tra il'11 e l'17 gennaio sono state registrate 214 nuove infezioni da Covid-19 nelle scuole in lingua tedesca dell'Alto Adige. Sono state inoltre collocate in quarantena preventiva quasi 1.300 persone.

Sette invece i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati nella scuole in lingua ladina.

I numeri resi noti settimanalmente dalla Direzione istruzione e formazione tedesca includono l'intero corpo docente, il personale non insegnante, nonché bambini e ragazzi dalla scuola dell'infanzia alle scuole superiori. Nelle scuole dell'infanzia le infezioni da Coronavirus sono state 25, 13 delle quali hanno colpito il personale pedagogico, 5 il personale non insegnante e sette i bambini. Nelle scuole elementari i positivi sono stati 45 (17 insegnanti,23 alunni, 5 personale non docente), alle scuole medie sono state rilevate 35 nuove infezioni (9 professori, 24 studenti e 2 personale non docente), alle scuole superiori, le positività al Covid-19 sono state 63 (3 insegnanti, 56 studenti, 3 personale non docente) mentre alla formazione professionale, i casi sono stati 46 (7 insegnanti, 34 studenti, 5 personale non docente).

Infine, le persone sottoposte a quarantena preventiva sono state 222 nelle scuole dell'infanzia, 250 nelle scuole elementari, 286 nelle scuole medie, 281 nelle scuole superiori e 254 nella formazione professionale. (ANSA).