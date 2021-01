Biathlon: Cdm fa tappa ad Anterselva, dieci azzurri in gara

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - La coppa del mondo di biathlon fa tappa ad Anterselva e sono dieci, equamente divisi tra uomini e donne, i convocati per l'ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Pokljuka (8-21 febbraio). Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha chiamato Michela Carrara, Nicole Gontier, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo in campo femminile e Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Dominik Windisch, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel in campo maschile. Il programma nella località che ha ospitato la scorsa stagione la rassegna iridata prevede giovedì 21 gennaio l'individuale femminile, seguita venerdì da quello maschile, mentre sabato ci saranno la mass start femminile e la staffetta maschile, chiusura domenica 24 gennaio con la staffetta femminile e la mass start maschile.

