Iniziato disinnesco bomba a Bolzano, stop linea Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - Alle ore 9 sono iniziate a Bolzano le operazioni di disinnesco della bomba d'aereo americana da 500 libbre della seconda guerra mondiale rinvenuta nel cantiere nel parco della stazione. La conclusione delle operazioni degli artificieri del 2/o reggimento genio guastatori alpini della Brigata Julia è prevista entro le 11.00 circa.

Interrotta la circolazione dei treni e chiusa la stazione ferroviaria. Chiusa la statale 12 dalla galleria del Virgolo (lato via Claudia Augusta) fino a ponte Campiglio. Nessuna ripercussione sull'autostrada del Brennero.

In via cautelativa hanno dovuto lasciare le loro case 4.670 persone dalla cosiddetta zona rossa, ossia l'area che sorge in un raggio di 468 metri dal luogo di ritrovamento dell'ordigno.

Per i Covid-positivi o le persone in quarantena è stata messa a disposizione un'apposita struttura di accoglienza in zona industriale. (ANSA).