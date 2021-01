Slittino: cdm pista naturale; successo per Lanthaler

(ANSA) - BOLZANO, 16 GEN - Nella gara di coppa del mondo di slittino su pista naturale Evelin Lanthaler nel pomeriggio ha raggiunto un importante traguardo sulla pista di casa, la "Bergkristall", nel comune di Moso in Passiria. La ventinovenne ha bissato la vittoria di venerdì e ha festeggiato il suo 30° successo nella Coppa del mondo. Lanthaler ha segnato il miglior tempo in entrambe le discese (56"20 e 56"55) affermandosi con un tempo complessivo di 1'52"75. Seconda Greta Pinggera di Lasa, terza la russa Ekaterina Lavrenteva.

La gara del doppio, invece, si è conclusa con una sorpresa: sul gradino più alto del podio non sono andati i favoriti, gli altoatesini Patrick Pigneter/Florian Clara, bensì i giovani slittinisti austriaci Fabian Achenrainer/Simon Achenrainer. I due cugini di Ried, in Tirolo, sono stati in testa a entrambe le manche e si sono affermati raggiungendo il traguardo in 1'56"92.

Als secondo posto il team leader della Coppa del mondo composto dagli Azzurri Patrick Pigneter (Fiè) e Florian Clara (Longiarù), in terza posizione i russi Pavel Porshnev/Ivan Lazarev. (ANSA).