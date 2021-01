Sci: super Bassino, vince gigante cdm a Kranjska Gora

(ANSA) - KRANJSKA GORA, 16 GEN - L'azzurra Marta Bassino ha vinto lo slalom gigante di cdm di Kranjska Gora in 2.11.90. Per la piemontese di 24 anni è la quarta vittoria in carriera, la terza stagionale. E' leader della classifica di gigante. Seconda la francese Tessa Worley in 2.12.70 e terza la svizzera Michelle Gisin in 2.13.36.

Per l'Italia ci sono poi Federica Brignone 5/a in 2.14.00 e subito davanti a Mikaela Shiffrin, Sofia Goggia 15/a in 2.16.00 ed Elena Curtoni 16/a in 2.16.47. (ANSA).