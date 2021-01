Sci: cdm; azzurra Bassino al comando gigante Kranjska Gora

(ANSA) - KRANJSKA GORA, 16 GEN - L'azzurra Marta Bassino in 1.04.15 è al comando dopo la prima manche del difficilissimo slalom gigante di cdm di Kranjska Gora. Dietro di lei la svizzera Michelle Gisin in 1.04.42 e la slovacca Petra Vhlova in 1.04.66.

Mentre quarta in 1.04.69è la campionessa Usa Mikaela Shiffrin, per l'Italia c'è anche Federica Brignone, 6/a in 1.05.19 dopo una grave errore. Più indietro - dopo la prova delle prime trenta atlete - ci sono Elena Curtoni al momento 13/a in 1.06.34 e Sofia Goggia 16/a in 1.06.87. Si gareggia con temperature polari di 13 gradi sotto zero su una pista estremamente selettiva che non da' tregua e con un fondo di ghiaccio durissimo . Quello di oggi e' il primo dei due slalom gigante che erano previsti a Maribor ma sono stati a trasferiti per mancanza di neve a Kranjska Gora. (ANSA).