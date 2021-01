Sci: austriaco Feller vince slalom 1 Flachau, Gross è 19/o

(ANSA) - FLACHAU (AUSTRIA), 16 GEN - Il primo dei due slalom speciale di Coppa del mondo a Flachau (Austria) è stato vinto dall'austriaco Manuel Feller, 28 anni, al secondo successo, che si è imposto con il tempo di 1'50"27. Secondo il francese Clement Noel, in 1'50"70, terzo l'altro austriaco Marco Schwarz (1'50"97). Per l'Italia - fuori, sotto una fitta nevicata, anche Manfred Moelgg nella manche decisiva - ancora una brutta gara.

In classifica c'è, infatti, solo il trentino Stefano Gross, che è 19/o in 1'52"96. Domani a Flachau tocca al secondo slalom.

L'Italia, a questo punto, può solo migliorare. (ANSA).