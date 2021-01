Covid: oltre 800 decessi da inizio pandemia in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 GEN - In Alto Adige è stata superata la soglia degli 800 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore si sono aggiunti infatti altri sei casi. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.920 tamponi, registrando 325 nuovi casi, ai quali vanno aggiunti 204 test antigenici positivi.

In quarantena si trovano 11.277 persone. E' sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri: 209 nei normali reparti, 151 nelle cliniche private e 23 in terapia intensiva. (ANSA).