Atletica: Rovereto ospiterà i Campionati Assoluti 2021

(ANSA) - TRENTO, 15 GEN - Rovereto ospiterà, per la 2/a volta in sette anni, i Campionati italiani assoluti di atletica, previsti per l'ultimo fine settimana di giugno. La conferma è arrivata ieri dal presidente della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) Alfio Giomi. Negli ultimi giorni - riporta una nota - aveva avanzato la sua candidatura anche Milano.

L'organizzazione dell'evento sportivo, decisivo per la formazione della squadra azzurra per le Olimpiadi di Tokyo, è stato affidato all'Unione sportiva Quercia. La manifestazione si terrà dal 25 al 27 giugno.

Saranno oltre un migliaio gli atleti partecipanti, che, con accompagnatori, tecnici e giudici, andranno ad occupare tutte le strutture ricettive della città e della Vallagarina.

L'ospitalità sarà gestita dall'Azienda di promozione turistica della città. Le gare di marcia, maschile e femminile, avranno come teatro lo storico corso Bettini, con partenza e arrivo davanti al Mart. (ANSA).