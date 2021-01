Brownies alla marijuana, finisce male cena tra giovani

(ANSA) - BOLZANO, 14 GEN - E' finita male per alcuni giovani bolzanini una cena in un appartamento del centro storico. Dopo aver consumato un intera teglia di brownies alla marijuana, accompagnandoli abbondantemente con l'alcol, alcuni ragazzi si sono sentiti male. Sul posto è intervenuta la Croce bianca una pattuglia della squadra volante. I giovani ora rischiano anche una denuncia per mancato rispetto delle normative anti-Covid.

Lo scorso fine settimana una pattuglia della Questura ha denunciato un cittadino nigeriano trentenne, trovato in possesso di un cellulare rubato e 15 grammi di eroina. (ANSA).