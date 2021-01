Incidente mortale in A22 dopo scontro tra camion e furgone

(ANSA) - TRENTO, 13 GEN - Una persona di 31 anni è morta in seguito ad un incidente stradale che si è verificato questa mattina attorno alle 8.30 lungo il tratto dell'A22, in direzione nord, al chilometro 105, nel comune di Egna, al confine tra Trentino e Alto Adige. Secondo le prime informazioni l'incidente mortale è stato causato dal tamponamento di un furgone, guidato dalla vittima, che ha impattato contro un camion, alla cui guida vi era invece un 42enne, rimasto ferito e soccorso sul posto ma non in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale della Sottosezione della polizia stradale di Trento, i mezzi di soccorso ed i vigili del fuoco. Lunghe code si sono formate in seguito all'incidente. (ANSA).