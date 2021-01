Covid: gestori impianti sci, rischio reale stop stagione

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Il rischio che salti l'intera stagione è più che mai reale, purtroppo". A dirlo è Valeria Ghezzi, presidente dell'Anef, associazione nazionale che riunisce i gestori funiviari. "E questa è una vera tragedia perché per noi c'è anche il dopo - aggiunge -. La nostra ripartenza sarà solo il prossimo Natale. Si tratta di una débacle senza precedenti, non solo per noi ma per tutti i lavoratori".

"Lanciamo un appello al governo affinché pensi ai ristori di questo settore così particolare". Lo dice Valeria Ghezzi, presidente dell'Anef, associazione nazionale che riunisce i gestori funiviari. "Gli impianti a fune - sottolinea all'ANSA - sono un settore che comincia a lavorare ad aprile-maggio in vista della stagione che parte a dicembre. Abbiamo quindi lavorato otto mesi con delle spese. Parliamo di aree che si sviluppano su tanti ettari. Noi continuiamo a spendere tutt'ora.

Queste sono considerazioni da valutare da parte del governo, così come hanno fatto Oltralpe, dalla Francia all'Austria".

(ANSA).