Covid: 5 decessi e 484 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 GEN - Cinque decessi e 484 nuovi casi: sono questi i dati principali dell'ultimo bollettino Covid in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.740 tamponi pcr e registrati 269 nuovi casi positivi. Inoltre 215 test antigenici positivi. Resta sopra soglia 10.000 il numero di altoatesini in quarantena (10.595).

In lieve calo i ricoveri: quelli nei normali reparti ospedalieri da 222 a 212, nelle cliniche private da 158 a 153 e in terapia intensiva da 25 a 23. (ANSA).