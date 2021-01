Sci: Cdm; slalom Flachau, in testa Shiffrin e Curtoni 6/a

(ANSA) - FLACHAU (AUTRIA), 12 GEN - La statunitense Mikaela Shiffrin, in 54"04, è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo a Flachau (Austria). Seguono, con distacchi minimi, la svizzera Wendy Holdener (54"12) e la slovacca Petra Vhlova (54"18). Miglior azzurra - dopo la prova delle prime 33 atlete - è Irene Curtoni, con un buon 6/o tempo in 55"15. Poi, più indietro ci sono Martina Peterlini, al momento 26/a in 57"20, Marta Rossetti in 57"79 e Lara Della Mea in 58"28.

Si gareggia sotto una leggera nevicata sulla pista intitolata al grande campione locale Hermann Maier. E' un tracciato non particolarmente ripido, ma caratterizzato da cinque grandi dossi con altrettanti cambi di pendenza che possono creare problemi con porte abbastanza strette Seconda decisiva manche alle 20,45. (ANSA).