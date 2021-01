Covid:in Trentino altri 10 morti, oltre 8.000 vaccinazioni

(ANSA) - TRENTO, 12 GEN - Ancora morti in Trentino per coronavirus: nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 10, tutti in ospedale, riferiti a persone di età compresa fra i 71 e gli 88 anni.

Secondo il bollettino dell'Azienda sanitaria, i nuovi positivi sono 62 rilevati in base a 1.571 tamponi molecolari e altri 153 intercettati da 1.559 tamponi rapidi antigenici. Sono state inoltre confermate dai test molecolari 172 positività intercettate nei giorni scorsi dai tamponi rapidi.

Negli ospedali si sono registrati 26 ricoveri nuovi, compensati da un numero di poco inferiore (25) di dimissioni. Al momento i pazienti covid ricoverati sono 386, di cui 43 in rianimazione. Sale di 256 il numero dei guariti.

Prosegue intanto l'attività di vaccinazione: nel primo pomeriggio risultavano somministrate 8.143 dosi, delle quali 2.634 ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).