Covid: oltre 10 mila in quarantena in Alto Adige, 4 decessi

(ANSA) - BOLZANO, 12 GEN - In Alto Adige è stata superata la soglia di 10 mila persone in isolamento domiciliare. Attualmente risultano in quarantena 10.204 altoatesini ovvero quasi il 2% della popolazione altoatesina. Nelle ultime 24 ore sono deceduti 4 pazienti covid, portando il numero complessivo a 783 dall'inizio della pandemia. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1523 tamponi pcr, registrando 99 nuovi casi. A questi vanno aggiunti 303 test antigenici positivi. (ANSA).