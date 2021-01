Covid: Kompatscher, pronti a bloccare tutto se dati salgono

(ANSA) - BOLZANO, 12 GEN - "La situazione in Alto Adige è relativamente stabile. Siamo comunque pronti ad intervenire appena i dati dovessero salire". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher. La situazione sarà monitorata costantemente e valutata di giorno in giorno. In caso di raggiungimento della "soglia d'attenzione" scatterà un giro di vite che durerà almeno tre settimane per "raffreddare" la situazione.

Come ha aggiunto l'assessore Thomas Widmann, "nei prossimi giorni si vedranno gli effetti del capodanno", mentre il Natale ha causato solo un lieve aumento dei casi.

Per quanto riguarda invece lo sci, Kompatscher ha ribadito di non vedere la necessità di un ulteriore rinvio dell'apertura degli impianti, "visto che a breve non ci sarà turismo e si tratterebbe solo di un'offerta per i residenti". "Finché non arrivano i turisti sarebbe meglio aprire qualche impianto in più per evitare assembramenti", ha aggiunto. (ANSA).