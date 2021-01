Prosegue ondata di freddo in Alto Adige, -24 in val Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 11 GEN - Prosegue l'ondata di freddo polare in Alto Adige. La minima della scorsa notte a Lasa in val Venosta è stata di -24 gradi e a Gargazzone vicino Merano di -16 gradi. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, non si tratta di valori record, ma comunque dell'ondata di freddo più significativa degli ultimi anni. Una delle cause è infatti la neve. Anche la prossima notte sarà ancora particolarmente fredda, poi le temperature riprenderanno lentamente a risalire con l'arrivo delle nuvole e del foehn.

