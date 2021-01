Covid: un morto e 214 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 11 GEN - In Alto Adige nelle ultime 24 ore è deceduto un paziente Covid. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno registrato 125 nuovi casi, analizzando però solo 756 tamponi pcr. A questi si aggiungono 89 test antigenici positivi. Resta alto il numero di persone in quarantena (9.861).

Nei normali reparti ospedalieri si trovano 233 pazienti, nelle cliniche private 158 e in terapia intensiva 24. (ANSA).