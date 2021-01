Covid: Comune Trento lancia campagna test per personale nidi

(ANSA) - TRENTO, 11 GEN - Il Comune di Trento promuoverà una campagna di test rapidi per la ricerca del virus Sars-Cov-2 tra il personale dei nidi d'infanzia del capoluogo. Lo ha reso noto, durante una conferenza stampa, l'assessora comunale competente Elisabetta Bozzarelli. Una volta entrata a regime, l'iniziativa verrà effettuata su base volontaria ogni tre settimane, allo scopo di limitare la diffusione dei contagi nelle strutture dedicate all'infanzia.

"Tra novembre e dicembre più del 22% del personale dei nidi è rimasto a casa per contagi tra gli educatori, con casi di strutture rimaste chiuse a causa di mancanza di personale.

Preoccupati per gli operatori, ci siamo rivolti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss), che però si è detta indisponibile a migliorare il tracciamento. Di conseguenza, abbiamo deciso di agire autonomamente", ha spiegato Bozzarelli La campagna si propone di coinvolgere circa 230 persone, tra educatori e personale di servizio dei nidi comunali (gestiti direttamente o tramite cooperativa). E' in fase di valutazione una collaborazione con la società Farmacie comunali per l'effettuazione dei test. (ANSA).