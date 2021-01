Covid: altri 6 decessi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 11 GEN - Si aggrava il bilancio delle vittime per coronavirus in Trentino: nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 6 decessi, metà dei quali in ospedale e riferiti a persone di età compresa fra i 64 ed i 93 anni.

Lo riferisce il bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria che parla di 54 nuovi casi positivi al molecolare e 26 all'antigenico. I molecolari poi confermano 15 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. In calo, come ogni lunedì, il numero dei tamponi analizzati: 352 molecolari e 285 antigenici.

Negli ospedali ieri si sono registrati 30 nuovi ricoveri, a fronte di 21 dimissioni: attualmente ci sono quindi 395 pazienti covid, di cui 45 in rianimazione. I guariti sono 65.

Prosegue intanto anche l'attività di vaccinazione: nel primo pomeriggio di oggi risultavano somministrate 7.539 dosi, di cui 2.487 ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).