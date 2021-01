All'aperto e senza smartphone contro tristezza da lockdown

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Trascorrere del tempo all'aperto, in particolare negli spazi verdi, e spegnere i dispositivi come telefoni e tablet aiuta a tenere a bada la tristezza da lockdown. E' quanto emerge da una ricerca condotta congiuntamente da accademici della Anglia Ruskin University nel Regno Unito, della Karl Landsteiner University of Health Sciences in Austria e della Perdana University in Malaysia, pubblicata sul Journal of Happiness Studies.

Il nuovo studio ha esaminato il modo in cui i livelli di felicità durante i lockdown nazionali erano influenzati dall'essere all'aperto, dalla quantità di tempo trascorso davanti allo schermo (uso di TV, computer e smartphone) e dalla sensazione di solitudine.

Gli studiosi hanno misurato i livelli di felicità in un gruppo di 286 adulti austriaci tre volte al giorno, a intervalli casuali, per un periodo di 21 giorni. Ciò ha permesso ai partecipanti di fornire dati in tempo reale piuttosto che retrospettivamente.

La ricerca è stata condotta nell'aprile 2020, quando ai partecipanti era permesso di lasciare le loro case solo per attività specifiche, che includevano l'esercizio fisico. È emerso che i livelli di felicità erano più alti all'aperto piuttosto che al chiuso. Inoltre, più tempo sullo schermo e livelli più elevati di solitudine erano entrambi associati a un minor benessere complessivo. L'impatto della solitudine sulla felicità era inoltre più debole quando i partecipanti erano all'aperto. (ANSA).