Sci: cdm; gare Wengen a rischio causa covid

(ANSA) - ADELBODEN (SVIZZERA), 10 GEN - Sono a rischio le gare di coppa del mondi di sci sul Lauberhorn di Wengen, dove è scoppiato un focolaio della pandemia di coronavirus. Le gare -due discese e uno slalom- sono in programma da venerdì a domenica prossimi nella località delle Alpi Bernesi.

Gli atleti di cdm impegnati ancora oggi nello slalom di Adelboden dovrebbero così già in giornata trasferirsi nella non lontana Wengen. Ma il focolaio della pandemia - a Wengen ci sono parecchi turisti - è pericoloso per gli atleti che osservano durante al stagione rigide regole di isolamento. Si rischia così di compromettere il resto della stagione, Mondiali di Cortina compresi. Oggi, con frenetiche consultazioni, è attesa una decisione.

Wengen è una famosissima località alpina, ai piedi del mitico Eiger e dello Jungfrau. Ci si arriva solo con una cremagliera e non vi circolano auto. (ANSA).