Covid: nessun decesso in Alto Adige, 7 in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 10 GEN - L'Alto Adige nelle ultime 24 ore non nessun paziente Covid è deceduto. Non avveniva da fine ottobre. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 2.167 tamponi Pcr e registrati 262 nuovi casi positivi. Inoltre 106 test antigenici positivi. Il numero delle persone in quarantena si avvicina invece a soglia dieci mila (9.842).

In Trentino risultano invece 90 nuovi casi positivi al molecolare e 137 all'antigenico. Il test molecolare ha inoltre confermato 255 casi positivi che i tamponi rapidi avevano individuato nei giorni scorsi. Si allunga purtroppo la lista dei decessi: 7 nelle ultime ore.

Nel frattempo prosegue anche in Trentino l'attività di vaccinazione anti Covid: nel primo pomeriggio di oggi, secondo il bollettino dell'azienda provinciale per i sevizi sanitari, erano 7.284 le dosi somministrate, di cui 2.439 ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).