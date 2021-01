Droga: controlli dei carabinieri ad Ala, due arresti

(ANSA) - TRENTO, 09 GEN - Arrestati dai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, due ventenni roveretani per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I giovani sono stati fermati sulla provinciale 90, nei pressi del casello autostradale di Ala-Avio della A22. La perquisizione del veicolo, fatta con l'ausilio di un cane antidroga, ha portato al rinvenimento di due involucri contenenti ognuno cinque panetti di hashish, dal peso complessivo di un chilo, nascosti in una intercapedine della portiera. I due, dopo l'arresto, nei prossimi giorni dovranno comparire dinanzi al giudice presso il Tribunale di Rovereto per l'udienza di convalida. (ANSA).