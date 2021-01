Covid: in Trentino altri 8 decessi, positività al 4,8%

(ANSA) - TRENTO, 09 GEN - In Trentino, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 8 decessi per coronavirus. I nuovi positivi da tampone molecolare sono 94 (20% dei quali ultrasettantenni), più 48 intercettati nei giorni scorsi con i test antigenici, e 279 i contagi rilevati con tamponi rapidi antigenici.

Il tasso di positività sui molecolari è del 4,8%, del 7,5% considerando gli antigenici. Oggi ci sono stati 29 nuovi ricoveri e 43 dimissioni. In calo i ricoveri in ospedale (-20), in aumento (+2) i pazienti in terapia intensiva. I nuovi guariti sono 221. Sono stati effettuati 2.949 tamponi molecolari e 2.092 tamponi rapidi.

A tutt'oggi sono state somministrate 7.120 dosi di vaccino, di cui 2.407 ad ospiti di Rsa.

I dati sono stati resi noti dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il quale ha ricordato che lunedì prossimo il Trentino tornerà in zona gialla, "a dimostrazione - ha detto - come sia stato effettuato un lavoro corretto, puntuale e preciso sui dati". (ANSA).