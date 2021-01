Covid: in Alto Adige altri 9 decessi

(ANSA) - BOLZANO, 09 GEN - Altri 9 decessi per coronavirus in Alto Adige, che porta il totale a 778. Lo comunica l'Azienda sanitaria i cui laboratori nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.927 tamponi molecolari registrando 380 nuovi casi positivi.

Accertati inoltre 233 test antigenici positivi.

I pazienti Covid-19 attualmente ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 208, quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate 146, quelli in isolamento nella struttura di Colle Isarco 20. Sono attualmente 24 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva. I nuovi guariti da Pcr sono 199. (ANSA).