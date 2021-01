Un arresto dopo rapina in profumeria a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 08 GEN - Un uomo è stato arrestato dopo un tentativo di rapina in un negozio a Bolzano. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 10.20 in una profumeria in via Milano. Il malvivente sì era appena impossessato di alcuni profumi, quando la commessa ha tentato a bloccarlo. In suo aiuto è intervenuto un passante che ha trattenuto l'uomo, fino all'arrivo di una pattuglia della Questura. Il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per rapina impropria. (ANSA).