Sci nordico: Cdm; Tour de Ski,De Fabiani 2/o in Val di Fassa

(ANSA) - TRENTO, 08 GEN - L'azzurro Francesco De Fabiani si è classificato al secondo posto della gara di mass start maschile di 15 chilometri a tecnica classica, prova della Coppa del Mondo di sci nordico che ha dato il via oggi all'ultimo fine settimana del Tour de Ski in Val di Fiemme. Al primo posto il dominatore della stagione, il russo Alexander Bolshunov, che si è aggiudicato la quinta vittoria consecutiva alla manifestazione.

Al terzo posto l'altro russo Ivan Chervotkin.

Quanto agli altri italiani, Paolo Ventura è arrivato 29/o, un deludente Federico Pellegrino 35/o, Giandomenico Salvadori 39/o e Mirco Bertolina 41/o.

Domani è in programma la Sprint a tecnica classica: Pellegrino punta al poker di vittorie stagionali, mentre Bolshunov pensa già a domenica e al trionfo finale sul Cermis. Nella classifica generale del Tour, Bolshunov è in testa con 2h57'09" sul francese Manificat a 2'37" e sul connazionale Yakumishkin a 2'47", mentre De Fabiani è 11/o a 5'16" e Pellegrino è 19/o a 7'18". (ANSA).