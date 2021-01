Sci: cdm; Pinturault in testa nel gigante 1 di Adelboden

(ANSA) - ADELBODEN (SVIZZERA), 08 GEN - Il francese Alexis Pinturault in 1.09.94 è nettamente al comando dopo la prima manche del primo dei due slalom gigante di cdm in programma oggi e domani ad Adelboden. Secondo in 1.10.90 lo svizzero Marco Odermatt e terzo il croato Filip Zubcic in 1.10.91.

Per l'Italia, dopo la prova dei primi trenta atleti al via, il migliore è il bolzanino Riccardo Tonetti al momento 12/o in 1.12.10. Poi ci sono il trentino Luca De Aliprandini 16/o in 1.12.58 dopo una gara con troppi errori e poco più indietro Giovanni Borsotti in 1.12.68.

Si gareggia - con condizioni meteo e di fondo perfette- sulla Chuenisbargli, la più' classica e difficile delle piste di gigante, con alte velocità, dossi ed un vertiginoso muro finale il cui ingresso è per molti una vera trappola.

Seconda manche alle ore 13,15. (ANSA).