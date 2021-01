Freddo record in Alto Adige, -22 gradi in val di Vizze

(ANSA) - BOLZANO, 08 GEN - In Alto Adige la scorsa notte è stata la più fredda di questo inverno. A San Giacomo in val di Vizze la minima questa mattina è stata di -22 gradi. Temperature polari sono sono registrate anche a Lasa in val Venosta con -20 e Monguelfo in val Pusteria con -19 gradi.

A Lasa si tratta addirittura del record assoluto dal 2009, quando è entrata in funzione la stazione meteorologica. La neve è infatti una presenza piuttosto rara in val Venosta e contribuisce all'abbassamento delle temperature di notte, spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. (ANSA).