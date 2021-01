Ferrovie: lavori nel fine settimana tra Bolzano e Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 08 GEN - Nel pomeriggio di sabato 9 gennaio e domenica mattina, 10 gennaio, la tratta ferroviaria tra Bolzano e il Brennero sarà in gran parte chiusa al traffico ferroviario. I treni regionali vengono sostituiti da autobus, saranno in servizio solo alcuni treni regionale veloci. La chiusura temporanea è dovuta ai lavori sul tracciato tra Fortezza e Le Cave, informa Sta Strutture Trasporto Alto Adige.

Gli autobus sostitutivi si fermeranno nelle seguenti stazioni: Brennero, Colle Isarco, Vipiteno, Campo di Trens, Fortezza, Bressanone, Chiusa, Ponte Gardena, Bolzano. Per le coincidenze occorre tenere presente che gli autobus sostitutivi richiedono tempi di percorrenza più lunghi rispetto ai treni e che sono possibili ritardi a seconda del volume di traffico.

Sugli autobus sostitutivi non è previsto il trasporto biciclette. (ANSA).