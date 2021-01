Coronavirus: un decesso e 343 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 GEN - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.832 tamponi PCR e registrato 263 nuovi casi positivi. Inoltre a fronte di 3.853 test antigenici, sono state riscontrati altri 80 casi positivi. Si è verificato un nuovo decesso, che porta il numero complessivo delle persone decedute per covid in Alto Adige a 763.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri attualmente sono 205, più altri 152 ricoverati nelle strutture private convenzionate. 15 persone si trovano in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes, mentre sono 25 i casi di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva.

Attualmente in isolamento domiciliare si trovano 8.868 persone. L'azienda sanitaria informa inoltre che dei 1437 collaboratori dell'Azienda sanitaria positivi al test, 1064 sono guariti. Inoltre dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: 29 su 41 riscontrati positivi sono guariti.

