Coppia scomparsa a Bolzano, ricerche con i cani molecolari

(ANSA) - BOLZANO, 07 GEN - Proseguono con l'aiuto dei cani molecolari, a Bolzano, le ricerche della coppia scomparsa nel nulla lunedì pomeriggio. Si tratta dei coniugi Peter Neumair, di 63 anni, e Laura Perselli, di 68 anni.

Oggi sono state condotte dalle squadre di soccorso dei vigili del fuoco delle ricerche con l'aiuto dei cani molecolari, che sono partiti dall'abitazione della coppia, in via Castel Roncolo, per cercare delle tracce, ma senza esito. Perlustrato invano anche il tratto bolzanino del Talvera, lungo il quale spesso i due coniugi facevano delle passeggiate. Resta quindi un mistero la loro sparizione, che era stata denunciata martedì pomeriggio dal loro figlio convivente, trentenne.

L'ultimo accesso a Whatsapp, da parte di Laura Perselli, risale alle 18.46 di lunedì. E l'ultima cella agganciata dal telefono è quella di ponte Roma, ma questo non significa che la donna fosse nelle immediate vicinanze. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa, per chiedere quando avevano visto i due coniugi l'ultima volta. Le ricerche proseguono e per ora non si esclude nessuna pista. (ANSA).