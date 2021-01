Campiglio, replicata foto di grande nevicata del 1951

(ANSA) - TRENTO, 07 GEN - Nel centro di Madonna di Campiglio si è replicata la fotografia scattata dal fotografo veneziano Giovanni Battista Luconi (Bisti) nel febbraio 1951, in occasione di una grande e storica nevicata.

In quell'occasione fu immortalato il maestro di sci e guida alpina che scende dal tetto dello Chalet Ferrari. A 70 anni di distanza, tre giovani professionisti del freestyle e della tavola - Luca Girardi, Alessandro Bonapace e Andrea Conci- hanno ripetuto il salto dal tetto dello chalet sui metri di soffice neve accumulatasi in questi giorni in piazza Righi. (ANSA).