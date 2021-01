Agitu: una panchina rossa al posto del suo banco al mercato

(ANSA) - TRENTO, 07 GEN - Stamattina al mercato in piazza Santa Maria Maggiore di Trento, al posto del banchetto di formaggi di Agitu Ideo Gudeta, c'era una panchina rossa, collocata dal personale dell'Ufficio parchi e giardini del Comune per ricordare l'imprenditrice uccisa da un suo collaboratore in valle dei Mocheni.

Non è dunque rimasto vuoto lo spazio che Agitu occupava con i suoi prodotti e soprattutto con l'umanità e la simpatia che hanno conquistato tanti cittadini di Trento e non solo. Tra i fiori portati dai negozianti e dai clienti della piazza, sulla panchina, è apparsa una frase, che presto sarà incisa su una targa di metallo, come assicura il Comune: "Per Agitu, per tutte le donne vittime di violenza. Trento non dimentica". (ANSA).