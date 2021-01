Sci: slalom Zagabria, solo Razzoli e Sala alla 2/a manche

(ANSA) - ZAGABRIA, 06 GEN - Sono solo due gli azzurri che si sono qualificati per la seconda manche dello slalom speciale di Zagabria e sono i due con minor allenamento alle spalle perché reduci da una assenza per covid. Si tratta di Giuliano Razzoli 27/o on +2,34 di ritardo dal leader Clement Noel e Tommaso Sala 28/0 (+2.35) (ANSA).