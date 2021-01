Covid: 9 decessi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 06 GEN - Ancora molti casi positivi in Trentino. Il rapporto di oggi dell'azienda provinciale per i servizi sanitari indica altri 122 casi positivi al molecolare e 470 all'antigenico. Dai tamponi molecolari è arrivata poi la conferma della positività di 81 soggetti già individuati nei giorni scorsi dai test rapidi. Non si arrestano purtroppo nemmeno i decessi: oggi ce ne sono altri 5.

Sono 4 le vittime Covid in Alto Adige nelle ultime 24 ore. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 2.561 tamponi PCR e registrati 320 nuovi casi positivi. Inoltre 294 test antigenici positivi. (ANSA).