Meteotrentino, ancora neve tra 5 e 15 centimetri

TRENTO, 05 GEN - In Trentino attesa ancora neve tra 5 e 15 centimetri, in particolare sui settori sudorientali.

Meteotrentino prevede per oggi nuvolosità in intensificazione con precipitazioni deboli ma diffuse dal tardo pomeriggio-sera, nevose anche a bassa quota, in attenuazione dalla mattina di domani per poi cessare nel pomeriggio.

Da giovedì 7 a sabato 9 previsto tempo stabile con temperature rigide. Domenica 10 saranno possibili deboli precipitazioni, eventualmente nevose anche nei fondovalle più bassi. Il pericolo valanghe permane di grado 3 (marcato).

