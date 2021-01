Frana su albergo a Bolzano: Kompatscher, per fortuna chiuso

(ANSA) - BOLZANO, 05 GEN - "Fortunatamente l'albergo era chiuso per covid, altrimenti poteva essere una strage". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher dopo un sopralluogo.

Kompatscher ha sottolineato che l'albergo è stato eretto prima che il pendio fosse stato dichiarato zona rossa per rischio geologico e perciò la struttura era in regola. L'assessore alla protezione civile Arnold Schuler ha parlato di "un vero miracolo". La sala congressi, che è andata completamente distrutta, può ospitare anche settanta e più persone. (ANSA).